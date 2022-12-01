İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?

İstanbul Ticaret Odası (İDO), 2022 Kasım ayına ilişkin enflasyon raporunu yayınladı. İTO'nun enflasyon raporuna göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 105.55 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 95.72 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası (İDO), 2022 kasım ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 105.55 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 95.72 arttı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ekim ayında yüzde 108.7 ile rekor kırmıştı.

En yüksek artış ev eşyası harcamalarında

2022 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3.10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.34 oranında arttı.

Parekende fiyatlarında rekor...

Kasım 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5.31, Gıda Harcamalarında yüzde 4.52, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3.84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1.53, Konut Harcamalarında yüzde 0.88, Giyim Harcamalarında yüzde 0.82, Diğer Harcamalarda yüzde 0.71, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0.14 artış gerçekleşti.

Toptan fiyatlarında rekor...

Kasım 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 4.77, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3.72, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3.31, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2.93, Yakacak ve İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.73, Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0.06 artış, Madenler Grubunda yüzde -1.83, azalış yaşandı.