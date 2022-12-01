BIST 5.079
DOLAR 18,64
EURO 19,47
ALTIN 1.066,20
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?

İstanbul Ticaret Odası (İDO), 2022 Kasım ayına ilişkin enflasyon raporunu yayınladı. İTO'nun enflasyon raporuna göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 105.55 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 95.72 arttı.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İDO),  2022 kasım ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 105.55 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 95.72 arttı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ekim ayında yüzde 108.7 ile rekor kırmıştı.

En yüksek artış ev eşyası harcamalarında

2022 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3.10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.34 oranında arttı.

Parekende fiyatlarında rekor...

Kasım 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5.31, Gıda Harcamalarında yüzde 4.52, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3.84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1.53, Konut Harcamalarında yüzde 0.88, Giyim Harcamalarında yüzde 0.82, Diğer Harcamalarda yüzde 0.71, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0.14 artış gerçekleşti.

Toptan fiyatlarında rekor...

Kasım 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 4.77, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3.72, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3.31, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2.93, Yakacak ve İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.73, Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0.06 artış, Madenler Grubunda yüzde -1.83, azalış yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"
Hepsi birbirine karıştı vakalar 4 kat arttı! Üçlü tehlike acilleri doldurdu
Hepsi birbirine karıştı vakalar 4 kat arttı! Üçlü tehlike acilleri doldurdu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak gündem kara harekatı
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak gündem kara harekatı
Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu'nu transfer etti! Özgür Demirtaş coştu!
Kemal Kılıçdaroğlu, Daron Acemoğlu'nu transfer etti! Özgür Demirtaş coştu!
AK Parti'nin en yetkili ismi canlı yayında açıkladı! Asgari ücret kaç para olacak?
AK Parti'nin en yetkili ismi canlı yayında açıkladı! Asgari ücret kaç para olacak?
Mehmet Barlas 'son anket elime ulaştı' dedi şaşırtan sonuçlar
Mehmet Barlas 'son anket elime ulaştı' dedi şaşırtan sonuçlar
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı en çok değer kazanan sektör endeksleri
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı en çok değer kazanan sektör endeksleri
Tütün ve tütün mamulleri kanun teklifi yasalaştı
Tütün ve tütün mamulleri kanun teklifi yasalaştı
Sabah yazarı yazdı! AK Parti'de 'bir kaç akil adam' Meclis'e girsin! Geri kalanlar tasfiye edilsin
Sabah yazarı yazdı! AK Parti'de 'bir kaç akil adam' Meclis'e girsin! Geri kalanlar tasfiye edilsin