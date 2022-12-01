Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor

Altılı Masa'da Meral Akşener ve İYİ Parti krizi giderek büyüyor. CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan küçük bir grup olsa da Kılıçdaroğlu ve ekibi kararını verdi. CHP, seçimde CHP, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’ye listelerinden toplam 20 civarında kontenjan verecek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti, seçime ortak liste ile girmeyi de reddetti.

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CHP ve Altılı Masa kulislerinde iddialar havada uçuşuyor. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, CHP içindeki adaylık konusuna yaklaşıma ilişkin olarak, "CHP içinde küçük de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan bir ekip var ancak kendisini destekleyen ekip oldukça inanmış ve motive…" dedi. Altılı Masa'nın 5 partisinin HP çatışı altında seçime gideceğini belirten Aydemir, İYİ Parti'nin ise kendi listeleriyle seçime gireceğini iddia etti. İşte Aydemir'in yazısından satır başları...

Kılıçdaroğlu kesin, geri dönüş yok

- Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar adaylık konusunu masada hiç açmadı ancak adaylığı için, 'Ok yaydan çıktı; geri dönüş yok' diye bakan bir ekip var. CHP içinde küçük de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan bir ekip var ancak kendisini destekleyen ekip oldukça inanmış ve motive… x

İmamoğlu her şeyi kaybedebilir

- İmamoğlu’nu destekleyen ekip son yaşananlardan sonra desteklerini çekmiş durumda. İmamoğlu adaylık meselesini bir türlü gündemden düşürmüyor ve bu duruma yönelik rahatsızlık iyice artmış durumda. İmamoğlu, CHP Teşkilatı aday göstermemesine rağmen, aday olursa her şeyi kaybedeceği savunuluyor; CHP Genel Başkanlığı dahil…

İYİ Parti 'ortak liste'ye de karşı çıktı

CHP, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’ye listelerinden toplam 20 civarında bir kontenjan ayırmayı planlıyor. İyi Parti ise ittifaka yanaşmıyor. İyi Parti, çok büyük ihtimalle seçime kendi aday listeleri ile girecek."