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Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış

Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış

TEKİRDAĞ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın alanları ortaya çıkmaya devam ederken, bir sahte doktor da Erzincan'da yakalandı. Van'dan İstanbul'a götürülen hastaya özel firmaya ait ambulansta refakat eden kişinin kendini "çocuk doktoru" olarak tanıttığı belirtildi. Sahte doktorun tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

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Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden "sahte doktor" Erzincan'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.

Hastayı alıp yola çıktı!

Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı. Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Kendini 'çocuk doktoru' olarak tanıttı

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Tıbbi sekreterlik mezunu sahte doktor!

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı. Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

Para karşılığı hastalara reçete yazmış

Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

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