Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! Şeytan duysa kaçar bakın tezgahı nasıl hazırlamış
Türkiye son günlerde sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşuyor. ÖSYM sonuç belgesinden, hastaneye giriş kartına kadar her şeyi ince ince düşünüp tasarlayan Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı. Belgeleri nasıl bir araya getirdiğini tek tek anlatan Özkiraz'ın anlattıklarını duyan 'şeytan duysa kaçar' dedirtti.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. ÖSYM sonuç belgesinden tutun da diplomaya kadar her şeyi hazırlayıp, kendine çelenk bile yollatan sahte doktorun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Özkiraz belgeleri nasıl hazırladığını tek tek anlattı.
Belgeyi telefondan hazırlamış
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklu bulunan Ayşe Özkiraz'ın cep telefonundaki inceleme devam ediyor. Özkiraz'ın savcılıkta verdiği ifadesinde ise "Kendimi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olan doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavından 81 puan aldığımı söyleyip, daha önce sosyal medya üzerinden gördüğüm TUS belgesi üzerinde telefonla oynayarak hazırladığım belgeyi gösterdim.
Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım
Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım" dediği öğrenildi
Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtmişti. Cep telefonu incelemesinin kısa sürede tamamlanıp iddianame sürecine geçileceği öğrenildi.