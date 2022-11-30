Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı! Şeytan duysa kaçar bakın tezgahı nasıl hazırlamış

Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım

Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım" dediği öğrenildi