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Göztepe Altay maçında kaleciye saldıran taraftar: Karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim

Göztepe Altay maçında kaleciye saldıran taraftar: Karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim

Göztepe ile Altay arasındaki maç sırasında korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Özenç'e saldıran taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Nihat, Özenç'e saldırmasının bilinçli olmadığını savunurken "Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim" dediği öğrenildi.

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İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sahaya atlayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı.

Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Tutuklandı

Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Aydın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesine ulaşıldı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aydın'ın ifadesinde "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildi" dediği öğrenildi.

"Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim" ifadelerini kullanan Aydın, "O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

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