Göztepe-Altay maçına fişekler böyle sokulmuş! Ambulans şoförü her şeyi itiraf etti
İZMİR derbisinde çıkan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçında bir kişinin yaralanmasına neden olan fişeklerin, Özel Alo Ses Ambulans Şirketi çalışanları tarafından stada sokulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, ambulans şoförünün emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Fişekleri taraftarlara teslim eden ambulans şoförü A.G.'nin, sporda şiddetten kaydı varmış...
Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti.
Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı.
Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Maç tatil edilirken, olayla ilgili soruşturma başladı.
Fişeklerin stada sokulma anı kamerada
Öte yandan, İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.