Göztepe-Altay maçına fişekler böyle sokulmuş! Ambulans şoförü her şeyi itiraf etti

Fişeklerin stada sokulma anı kamerada

Öte yandan, İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İŞTE O ANLARIN VİDEOSU