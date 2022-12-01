Acil önlem alınmalı! Peynirin fiyatı kırmızı eti bile solladı

Yüksek enflasyon, başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyatların fahiş oranda artmasına neden oldu. 2022 yılında asgari ücrete iki kez zam yapılmasına karşın temel gıda ürünlerine peş peşe gelen zamlar, zammın erimesine neden oldu. Peynir fiyatlarındaki artış ise kırmızı eti bile solladı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 236,8 ile marulda görüldüğünü belirterek, markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde ise fiyat azalışı olduğunu aktardı. Bayraktar, peynir fiyatının eti geçtiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

2022 Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. İktidarın, 2021 Kasım ayında hayata geçirdiği ihracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikası, son 20 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanmasına neden oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tüketicinin ucuz gıdaya ulaşılabilmesi için üç koşulun yerine getirilmesini söyledi.

Peynirin fiyatı kırmızı eti solladı

Bayraktar, üretici maliyetleri düşürülmeden, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicinin ucuz gıdaya ulaşmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Peynir fiyatının eti geçtiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini ifade eden Bayraktar, girdi fiyatındaki artışın ürün maliyetini yukarı doğru çektiğini kaydederken, bundan hem üretici hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyledi.

Sığınmacılar dahil nüfusta yaşanan artışın talebi de yükselttiğinin altını çizen Bayraktar, "Artan talebe karşın arzdaki daralma tüketici fiyatını daha fazla artırıyor. Ancak fiyat artışı sadece maliyet ve arzdan kaynaklanmıyor. Üreticiden çıkıp markete ulaşana kadar da ciddi artış yaşanıyor" dedi.

"Her türlü ihtiyac ertelenebilir ama gıda ertelenmez"

Gıdanın spekülasyona açık bir sektör olduğuna dikkat çeken Bayraktar, tüketicinin fiyata müdahale gücünün kullanılması gerektiğini de aktararak, "Tüketicilerimiz her türlü ihtiyacını erteleyebilirken gıdaya olan talebini karnını doyurabilmek için erteleyemiyor. Bu manada gıda sektörü spekülasyona açık bir sektördür.

Bu sektörde tüketicilerimize de düşen görevler vardır. Tüketicilerimiz meyve ve sebze de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığı ürünleri satın alırken market fiyatlarını daha fazla sorgulamalıdır" ifadelerini kullandı.

Acil önlem alınmalı

Bazı marketlerde peynir fiyatının eti geçtiği bir ortamda acilen tedbir alınması zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Şemsi Bayraktar, "Üretici daha fazla üretebilmeli, tüketici de ucuza gıdaya ulaşabilmelidir. Üreticimiz ürettiği ürünlerin tüketici fiyatlarını gördüğünde şaşkınlığa uğruyor. Üretenin değil aracıların daha fazla kazandığını görünce de üretimden soğuyor" dedi.

Kasım ayında aylık bazda gübre çeşitlerinde fiyat düşüşü yaşandığını dile getiren Bayraktar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60'a varan oranda artışlar olduğunu bildirdi.