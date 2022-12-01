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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin programı belli oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı'nda saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00'de İtalya'nın Salernitana ekibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

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