BIST 5.058
DOLAR 18,64
EURO 19,45
ALTIN 1.065,98
HABER /  GÜNCEL

Uydu tamir etmeye gitti evin kızına aşık oldu! Sonra başına gelmeyen kalmadı

Uydu tamir etmeye gitti evin kızına aşık oldu! Sonra başına gelmeyen kalmadı

Adana'da uydu tamirciliği yapan Musa Şahbudak, tamir için gittiği evde evin kızı İ.K. ile sevgili oldu. Kızın babası ve abisi durumu öğrenince Şahbudak'ın başına gelmeyen kalmadı.

Abone ol

Adana'da uydu tamirciliği yapan Musa Şahbudak, tamir için gittiği evde evin kızı İ.K. ile sevgili oldu. Ancak kızın babası ve ağabeyi tarafından gasp edildiğini iddia eden adam, onların yüzünden yatacak yerinin bile kalmadığını ve iş yerinde yattığını söyledi.

Şahbudak, ''Evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim” diye konuştu.

"Bir yıl önce telefon geldi"

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre uydu cihazı tamiri yapan Musa Şahbudak’a bundan bir yıl önce telefon geldi. Telefonda Şahbudak, Mavi bulvardaki bir eve çağrılarak uydu tamiri yapılması istendi, o da oraya giderek uydu tamirini gerçekleştirdi. Aynı evden bir süre sonra tekrar çağrılan şahıs uydunun yine bozulduğu ve tamir edilmesi talebi aldı. Şahbudak tekrar giderek yine uyduyu tamir etti. Bu arada evde bulunan İlkay K. ile Şahbudak yakınlaşıp önce arkadaş bir süre sonra da sevgili oldu. Daha sonra bu evde kalmaya başlayan. Şahbudak, sevgilisinin babası A.K. ve kardeşi C. K. ile de tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra Şahbudak'ı darp edip aracını gasp edip, para ve çeşitli eşyalarını aldılar.

Beni bir eve götürüp darp ettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar.

Eve götürüp darp ettiler!

Kız arkadaşıyla tanıştıkları ilk dönemde ailesiyle hiçbir sorun olmadığını ancak daha sonra kendisinden sürekli maddi çıkar beklentisi olduğunu belirten Musa Şahbudak, sevgilisinin babası ve kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürerek, “Beni bir eve götürüp darp ettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar. Daha sonra benim otomobilim ile gittiler. Beni bunları alınca bıraktılar. Daha sonrada otomobilimle kaza yapıp getirdiler” dedi.

"Ben bu aileden şikayetçiyim”

Sevgilisinin babası ve kardeşinin daha sonrada kendisini tehdit ettiğini, oturduğu evi bastıklarını da ileri süren Şahbudak, “Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Napoli'den Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Bonservis bedelini duyurdular!
Napoli'den Kerem Aktürkoğlu'na kanca! Bonservis bedelini duyurdular!
Acil önlem alınmalı! Peynirin fiyatı kırmızı eti bile solladı
Acil önlem alınmalı! Peynirin fiyatı kırmızı eti bile solladı
Bir yılda dördüncü kez zam geldi! Emeğin fiyatı yine değişti
Bir yılda dördüncü kez zam geldi! Emeğin fiyatı yine değişti
Tarım Kredi'de aralık ayı indirimli ürünler listesi katalog açıklandı
Tarım Kredi'de aralık ayı indirimli ürünler listesi katalog açıklandı
2022 yılının en çok aranan kelimesi Gaslighting oldu! Bakın anlamı neymiş...
2022 yılının en çok aranan kelimesi Gaslighting oldu! Bakın anlamı neymiş...
AYM'den gizli alınan ses kaydı kararı
AYM'den gizli alınan ses kaydı kararı
Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi
Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 105! Bakalım TÜİK kaç açıklayacak?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Flaş CHP kulisi! 5 partiye 20 vekillik verilecek! İYİ Parti seçime kendi başına giriyor
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Bir sahte doktor daha yakalandı! Hastalara para karşılığı reçete yazmış
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"
Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"