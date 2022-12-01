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CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Kılıçdaroğlu ve Erdoğan twitine bakın

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Kılıçdaroğlu ve Erdoğan twitine bakın

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Kemal Kılıçdaroğlu'na twitter hesabından salladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'li danışmanı üzerinden vuran Aslı Baykal, "Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" dedi. Aslı Baykal Erdoğan için de 6'lı masayı eleştirdi.

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CHP'den istifa edince azılı Kemal Kılıçdaroğlu muhalifi oldu. Partiden ayrıldıktan sonra CHP'yi sert dille eleştiren Aslı Baykal bu kez twitter hesabı üzerinden attığı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan twiti ile dikkat çekti. 

Kemal Kılıçdaroğlu kazayla seçimi kazanırsa... 

Aslı Baykal, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile hazırlandığını öne sürüp şunları yazdı:

-Kılıçdaroğlu seçime Abd’li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.

6'lı masanın tek derdi Erdoğan...

Millet İttifakı'nı da eleştiren Aslı Baykal, masa için '6 benzemez' yorumunu yaptı. Aslı Baykal şunları yazdı:

-Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL KİMDİR?

1965 (57 yıl yaşında) doğumlu olan Aslı Baykal, CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızıdır. Biyokimya profesörü olan Aslı Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde çalıştı. 

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