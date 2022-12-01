Türkiye, Rusya ile ortak devriyeyi durdurdu! Kara Harekatı hazırlığı mı?

TÜRKİYE'nin Suriye'de Menbiç, Kobani ve Tel Rıfat bölgelerindeki terör varlıklarına yönelik kara harekatının eli kulağında iken ilginç bir gelişme yaşandı. Rusya, Türkiye'nin Suriye'de birlikte devriyeyi durdurduğunu duyurdu. Bu da kra harekatının bir göstergesi olarak yorumlandı..

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Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ortak devriyelerin sona erdiği açıklandı. Türkiye'nin Menbiç, Kobani ve Tel Rıfat bölgelerini hedef alan bir kara harekâtına hazırlandığı günlerde Rusya'dan gelen açıklama dikkat çekti.

Türkiye nedenini açıklamıyor!

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor.” dedi.

Esad birliklerine dron saldırıları...

Oleg Yegorov, İdlib'te konuşlu Heyet Tahrir El Şam örgütünün, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine ve Beşar Esad'a bağlı birliklere dron saldırıları düzenleme planı yaptığını belirterek, "Rusya gereken önlemleri alıyor. Curin, Serakib ve Kafr-Nebel yerleşim birimlerine saldırı riski var" dedi.

Ortak devriye kararını Putin ve Erdoğan almıştı

22 Ekim 2019’da Soçi’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019’da da Rus ve Türk askerleri Fırat’ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.