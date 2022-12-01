EYT'de mutabakat sağlandı işverenlerin beklediği haberi TİSK Başkanı Akkol duyurdu

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT'li çalışanlara prim desteğini verileceğini belirterek, "Tazminat ödemeleri için uygun faizle KGF kredisi müjdesini bakanımız verdi" dedi.

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret çalışma takvimi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Akkol, EYT ile ilgili iki konuda işverenle hükümetin mutabakata vardığını açıkladı.

Akkol, EYT konusunda bakanlığa 3 öneri verdiklerini ve işverenin bu konuda yalnız bırakılmayacağının müjdesini aldıklarını ifade etti.

EYT'li çalışan için prim desteği

Akkol söz konusu 3 öneriyi şu şekilde sıraladı:

"Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

Kıdem tazminatı için uygun faizli kredi

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."