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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24-27 Kasım'da Madrid'de gerçekleşen 26. Sosyalist Enternasyonel Kongresi'nin ardından Sosyal Enternasyonel'in başkanı seçilen İspanya Başbakanı Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel'in dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Sanchez'e görevinde başarılar diledi. Sanchez ise Türkiye seçimlerini yakınen takip ettiğini belirterek, CHP'nin gösterdiği birleştirici rolün önemli olduğunu söyledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Sanchez'i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel'in dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, görevinde başarılar diledi.

"Sosyal demokrat ile sosyalist partilerin aktif olacak"

Sanchez de dünya siyasetinde Sosyalist Enternasyonel'in ve sosyal demokrat ile sosyalist partilerin aktif olacağını ifade etti.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ettiğini belirten Sanchez, CHP'nin gösterdiği birleştirici rolün önemli olduğunu kaydetti.

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