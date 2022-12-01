Vahşet bitmek bilmiyor! Kediyi fırına atıp canlı canlı yaktı!

Malatya'da meydana gelen vahşet olayında 18 yaşındaki B.B., sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakıp öldürmüştü. Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı. Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

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Malatya'daki 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

Tahliye edildi

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı. Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

Olay nasıl olmuştu?

Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti. Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.