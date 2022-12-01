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Otomobilin motor kısmına girdi, dönerin kokusunu alınca çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobilin motor kısmına girdi, dönerin kokusunu alınca çıktı

TOKAT’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekiplere zor anlar yaşattı. Bir türlü yakalanamayan kedi tavuk döner ikramı ile bulunduğu yerden çıktı.

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Tokat Devlet Hastanesinde park halindeki bir otomobili motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş aracın camına ‘Arabada kedi var’ yazısı bıraktı.

Yavru kedinin bir süre sonra başka bir aracın motor kısmına girdiğini gören duyarı bir vatandaş ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobillin alt kısmında fark edilen kediyi yakalamak isteyen ekipler zor anlar yaşattı. Tam yakalanacaktı derken kedi başka bir otomobilin motor kısmına girdi.

Yan yana park halinde bulunan bir otomobilden diğerine kaçmaya devam eden kedi yakalanamadı. Bir vatandaş hastane kantinden aldığı tavuk döner kediyi saklandığı yerden çıkarttı. Döner ikramına hayır demeyen yavru kedi karnını doyurduktan sonra hastane bahçesinde gözden kayboldu.

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