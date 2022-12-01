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Sınır ötesi harekat öncesi Doğu Perinçek yine "Suriye'ye gidiyoruz' dedi! Daha önce gidememişti...

Sınır ötesi harekat öncesi Doğu Perinçek yine "Suriye'ye gidiyoruz' dedi! Daha önce gidememişti...

İşadamı Ethem Sancak'a geçtiğimiz aylarda Şam'ı ziyaret edeceğini açıklayan Doğu Perinçek, daha sonra bu ziyaretin Esad yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurmuştu. Perinçek bir kez daha, "Aralık ayında Suriye'yi ziyaret edeceğiz" dedi...

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Türkiye ile Suriye arasından normalleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçte Vatan Partisi heyeti Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi’nin Suriye ziyareti daha önce, iki tarafın takviminin uymaması nedeni ile ertelenmişti.

Ethem Sancak'la gideceklerdi ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir süre önce, iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıklamıştı.
Sonrasında yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı’nın programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti.

Tarih 10 gün içinde netleşecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye ziyaretiyle ilgili planlama çalışmasının sürdüğünü belirterek “İki tarafın takvimin uymaması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilememişti. Önümüzdeki gündemde oraya gideceğiz. Tarih bir hafta on gün içinde netleşecek. Aralık ayında tahmin ediyorum ziyaret olacak” dedi.

Baas Partisi kutlama mesajı göndermişti

Doğu Perinçek Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal’in de kurultaylarına kutlama mesajı gönderdiğini hatırlattı.

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