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Bursa'da uçak düştü! Termik santral yakınındaki kazadan acı haber geldi

Bursa'da uçak düştü! Termik santral yakınındaki kazadan acı haber geldi

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına tek motorlu bir uçak düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat acı haberi duyurdu...

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Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına helikopter düştüğü ihbar edildi. İhbar üzerine alarm durumuna geçilirken, termik santral bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Ancak düşenin helikopter değil, uçak olduğu ortaya çıktı. Bursa Valisi Yakup Canbolat iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Santralin bacalarının yanına düştü 

Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat son dakika açıklamasında, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Uçaktan fırlayarak ölmüş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ''2 vefatımız var. Sakarya Pamukova'dan kalkan eğitim uçağı Osmangazi ilçemizdeki Ovakça Mahallemizde boş bir alana düştü. Bir kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat etmiş diğeri uçağın yanması sonucu vefat etmiş'' dedi.

Yoğun sis yaşanıyormuş

15.13'te havalandığı söylenilen uçağın yaklaşık 1000-1200 metrelik irtifalarda seyrettiği belirtiliyor. Saat 15.32'den sonra uçakla radar irtibatının kesildiği öğrenildi. Gelen bilgiler, bölgede yoğun sis olduğu yönünde.

Bursa'da Nisan'da da uçak düşmüştü

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında da Osmangazi ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düşmüş, iki pilot hayatını kaybetmişti.

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