İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen 'Yabancı Büyükelçiliklerle' ilgili haberi yalanladı. Açıklamada, "İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.

Söz konusu haberde bazı büyükelçiliklerin, Ankara'daki güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı öne sürülmüştü.