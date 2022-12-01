Hasan Can Kaya bile bunu beklemiyordu! Konuşanlarda misyoner ve iç çamaşırı itirafları olay oldu!

Konuşanlar programında bir kadın seyirciye "En büyük fantezin ne?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Erkek arkadaşıyla yaşadığı en özel anları günlüğüne yazdığını söyleyen genç kadın, "Bazı ilişki pozisyonlarını defterime çizmiştim. Annem de deftere yazdığım kek tarifine bakmak isterken onların hepsini gördü" dedi.

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YouTube'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Konuşanlar programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Bir kadın seyirciye "En büyük fantezin ne?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Sevgilimle yaşadıklarımızı günlüğüme çizdim"

Gelen seyircilerle tek tek sohbet eden Kaya, bir kadın konuğuna "Fantezini anlat" dedi. Genç kadın ise eski sevgilisi ve annesiyle olan bir anısından bahsederek şunları söyledi: "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim."

Hasan Can Kaya bu açıklama karşısında şoke oldu. O sırada iç çamaşırı giymediğini söyleyen kadın konuk ise "Misyoner ne demek?" deyince komedyen "Seks pozisyonu klasik. En düz, daha da anlatasım var" diyerek herkesi kırdı geçirdi.

"İç çamaşırı giymedim"

Hasan Can Kaya genç bir kadın konuğa "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" dedi. Kadın konuk ise "Biraz kapalı giyinmeye çalıştım" deyince Hasan Can nedenini merak etti. Kadın konuk bunun üzerine "İç çamaşırı giymedim" diyerek herkesi şoke etti.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" sorusu üzerine kadın izleyici "Kamerada çok belli oluyor ya. Çok dikkat çekiyor ama öyle..." dedi. Kaya ise "Bana o lazım olmadı özelden atarsınız" dedi.

Bunun üzerine kadın konuk ise "Normalde üstüm o kadar açık değil ama kapatma sebebim iç çamaşırı giymedim" deyince herkes şoke oldu.

Hasan Can Kaya ise bu yanıta "Programa devam edemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.