Yeni Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı

Opel’in performanslı elektrikli modelleri için oluşturduğu, “Grand Sport elektrik” anlamını taşıyan yeni alt markası GSe, kompakt sınıfta Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe modelleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel, Corsa-e’den Movano-e’ye uzanan kapsamlı elektrikli model yelpazesindeki performans modellerini ayrı bir alt marka olarak “Grand Sport elektrik” (Gse) altında topluyor.

Bu strateji kapsamında kompakt sınıftaki modeller, Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe olarak adlandırılıyor.

GSe alt markasının açıklanmasıyla beraber büyük yankı uyandıran şimşek logolu Alman markanın, 2024 yılına kadar portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunu sunma ve 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik net planları öne çıkıyor.

Bu kapsamda Opel, GSe serisinin merkezine konumlandırılan Astra Sports Tourer ve Astra hatchback modellerinde, ileri teknoloji ürünü şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle çevre sorumluluğu, sürüş konforu ve performans arasında optimum dengeyi kullanıma sunuyor.

165 kW/225 HP sistem gücü ve 360 Nm maksimum tork ile yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe (WLTP karma yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; geçici değerler) fren, hızlanma ve maksimum hız gibi kriterlerde kendi sınıflarının en iyileriyle aynı seviyede bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni Astra GSe ve yeni Astra Sports Tourer GSe'nin 2028 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma stratejileri ile örtüştüğünü belirtti. Huettl, "Dolayısıyla dinamik yeni alt markamızı pazara sunmak için ideal otomobiller. GSe’nin yakın gelecekte ürün gamımızın tepe noktası ve sportif alt markamız olarak geri döneceğini duyurmaktan çok mutluyum. Çok beğenilen yeni, iddialı ve yalın tasarım dilimizde olduğu gibi, bir kez daha zengin mirasımızdan ilham aldık ve ona modern bir dokunuş kazandırdık.

GSe logosu gelecekte sadece dinamik ve eğlenceli otomobilleri ifade etmekle kalmayacak, aynı zamanda tamamen elektrikli bir marka olma konusundaki iddialı planlarımızla uyumlu olarak Grand Sport elektrik kavramını da temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Verimlilikte ve performansta yeni standartlar

Açıklamaya göre, yeni modeller ayrıca sürüş keyfi için yeni standartlar belirliyor. Diğer kardeşlerine kıyasla GSe versiyonları daha çevik ve daha hassas sürüş özellikleri sergiliyor. Direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri, sürücüden gelen emirlere anında ve kontrollü bir yanıt veriyor.

Alman otomobil üreticisi, yeni Opel Astra GSe modellerini 10 milimetre alçaltılmış özel bir şasi ile donatarak performans odaklı kullanım özellikleri sunuyor. Yeni modeller, rakipleriyle karşılaştırıldığında viraj alma, fren yapma ve her Opel gibi yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde üstün stabilite sağlıyor.

Direksiyonun sportif kurulumu GSe’ye özel konumda bulunuyor. Ön ve arka süspansiyonun yayları ve yağlı amortisörleri sadece üstün sürüş dinamikleri değil aynı zamanda konfor için de özel olarak ayarlandı. Amortisörler, yüksek frekanslarda (Süspansiyon Kontrolü) ve düşük frekanslarda (Gövde Kontrolü) olmak üzere farklı sönümleme özellikleri sağlayan KONI FSD (Frekans Seçici Sönümleme) teknolojisine sahip bulunuyor. ESP ayarları da GSe modellerine özel ve etkinleştirme eşiği ise dinamik sürüş davranışına uyacak şekilde ayarlandı.

Cesur ve yalın Astra tasarımı ile imza niteliğindeki GSe tasarım unsurları bir arada

Yeni nesil Opel Astra, marka için cesur ve yalın tasarımın ifadesi olarak görülüyor. GSe’nin imza niteliğindeki tasarım ipuçları ona daha da amaca yönelik bir görünüm kazandırıyor. Dışarıdan bakıldığında çok beğenilen, tamamen elektrikli Manta GSe konseptinden ilham alınarak tasarlanan 18 inç hafif alaşım jantlar, özel ön tampon ve ön panel ile bagaj kapağındaki GSe logosu, dinamik GSe karakterini güçlendiriyor. İçeride Alcantara ile süslenen performans tipi ön koltuklar sportiflik duygusunu vurguluyor. Opel “GSe” logosu, Opel Commodore GS/E ve Opel Monza GSE örneğinde olduğu gibi geleneksel olarak Grand Sport Enjeksiyon kavramının kısaltması olarak kullanılıyordu. Yeni haliyle Gse, Opel’in sportif alt markası olarak “Grand Sport elektrik” anlamına geliyor.

Efsanelerden ilham alındı

Opel, kısa bir süre önce 1970’lerin Manta efsanesinin modern bir yorumu olan Manta GSe’yi lanse etmişti. Bu konsept, 1970’lerin çizgilerinin günümüzde ne kadar ölümsüz olduğunu gösterdi.

Yarım asır önce kullanılan heykelsi, sade çizgiler ve tasarım ayrıntılarının günümüzde de Opel tasarım felsefesine muhteşem uyumuna şahit olunmuştu. Tasarımdaki güçlü ve net duruş, kendinden emin bir şekilde, elektrikli, emisyonsuz ve heyecan verici yeni bir geleceği başlatıyor. Opel Manta GSe aynı zamanda; ızgara, aydınlatma sistemi ve Şimşek logosunu organik olarak tek bir modüle birleştiren yeni marka yüzü, “Opel Vizör” tasarımına ilham veren Manta A’ya bir saygı duruşu niteliğini de taşıyor.



Yeni Opel Astra ve Opel Astra Sports Tourer dahil olmak üzere tüm yeni Opel modellerinde bu Vizör kullanılıyor. Ödüllü Manta GSe aynı zamanda, ister binek ister hafif ticari araç olsun, markanın elektrikliye geçiş yolunda uyguladığı “sadece elektrikli” yaklaşımını izliyor. Opel bugün; Grandland ve Astra gibi şarj edilebilir hibrit modellerden hafif ticari araçlara kadar 12 elektrikli model sunuyor.