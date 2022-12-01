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PFDK, Göztepe ve Altay'a ceza yağdırdı

PFDK, Göztepe ve Altay'a ceza yağdırdı

PFDK, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

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TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde çıkan olaylar, spor camiasını şoka uğratmıştı.

Göztepe ile Altay arasında pazar günü oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı derbiye ilişkin soruşturma devam ediyor.

19 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 19’u tutuklandı.

PFDK kararlarını açıkladı

Profesyonel Disiplin Kurulu, (PFDK) Göztepe - Altay maçı hakkındaki kararları açıkladı.

İki takıma da ceza yağdı

Göztepe 4 maç, Altay ise 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GÖZTEPE A.Ş.'nin, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ALTAY Kulübünün, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

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