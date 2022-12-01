HDP'nin MHP tavrı ne kadar gerçek? Eren Şentürk 'çok acayip bir sahtekarlık" diyerek açıkladı

Gazeteci Erem Şentürk, HDP seçmeninin MHP nedeniyle Cumhur ittifakı'na oy vermeyeceği iddiasını eleştirerek, "Türk ırkçı faşistliği iddiasında olan İYİ Parti'yle Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın. Biz AK Parti'ye oy vermeyiz niye orada MHP var. Çok acayip bir sahtekarlıklar bunlar." dedi.

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Gazeteci Erem Şentürk, HDP seçmeninin MHP milliyetçi olduğu için Cumhur ittifakı'na oy vermeyeceği iddiasını kendi Youtube kanalında değerlendirdi.

"Sen Kürt milliyetçiliği yaparken iyi de MHP Türk milliyetçiliği yaparken kötü mü?" diye soran Şentürk, "Hep aynı numara. Kendileri her şeyi yapacaklar, sen yaptın mı kötü. HDP bayağı ırkçı faşisttir çetedir. MHP milliyetçi. Kimse yutmaz bu numarayı." ifadelerini kullandı.

"MHP'nin Kürtlere yaptığı bir tek kötülüğü söyler misin?" diyen Şentürk, "Ben sana CHP'nin Kürtlere yaptığı ırkçılığı faşizmi ayrımcılığı yok etmeyi soykırımı sayarım. CHP Kürtleri yok etmeye çalışmıştır. Dilini kültürünü yok etmeye çalışmıştır." diye konuştu.

"Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın"

Kürt hakkı iddiasında bulunan HDP'li yönetecilere tepki gösteren Şentürk, CHP'nin tarihinin Kürt düşmanlığı üzerine kurulduğunu savunarak, "Birlikte seçime gidiyorlar. Türk ırkçı faşistliği iddiasında olan İYİ Parti'yle Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın. Biz AK Parti'ye oy vermeyiz niye orada MHP var. Çok acayip bir sahtekarlıklar bunlar." dedi.