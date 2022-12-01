BIST 5.040
DOLAR 18,63
EURO 19,59
ALTIN 1.078,57
HABER /  POLİTİKA

HDP'nin MHP tavrı ne kadar gerçek? Eren Şentürk 'çok acayip bir sahtekarlık" diyerek açıkladı

Gazeteci Erem Şentürk, HDP seçmeninin MHP nedeniyle Cumhur ittifakı'na oy vermeyeceği iddiasını eleştirerek, "Türk ırkçı faşistliği iddiasında olan İYİ Parti'yle Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın. Biz AK Parti'ye oy vermeyiz niye orada MHP var. Çok acayip bir sahtekarlıklar bunlar." dedi.

Abone ol

Gazeteci Erem Şentürk, HDP seçmeninin MHP milliyetçi olduğu için Cumhur ittifakı'na oy vermeyeceği iddiasını kendi Youtube kanalında değerlendirdi.

"Sen Kürt milliyetçiliği yaparken iyi de MHP Türk milliyetçiliği yaparken kötü mü?" diye soran Şentürk, "Hep aynı numara. Kendileri her şeyi yapacaklar, sen yaptın mı kötü. HDP bayağı ırkçı faşisttir çetedir. MHP milliyetçi. Kimse yutmaz bu numarayı." ifadelerini kullandı.

"MHP'nin Kürtlere yaptığı bir tek kötülüğü söyler misin?" diyen Şentürk, "Ben sana CHP'nin Kürtlere yaptığı ırkçılığı faşizmi ayrımcılığı yok etmeyi soykırımı sayarım. CHP Kürtleri yok etmeye çalışmıştır. Dilini kültürünü yok etmeye çalışmıştır." diye konuştu.

"Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın"

Kürt hakkı iddiasında bulunan HDP'li yönetecilere tepki gösteren Şentürk, CHP'nin tarihinin Kürt düşmanlığı üzerine kurulduğunu savunarak, "Birlikte seçime gidiyorlar. Türk ırkçı faşistliği iddiasında olan İYİ Parti'yle Kürt düşmanı CHP ile yan yana duracaksın. Biz AK Parti'ye oy vermeyiz niye  orada MHP var. Çok acayip bir sahtekarlıklar bunlar." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Yunanistan'da 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düzenlemesi! Hız limiti değişti
İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düzenlemesi! Hız limiti değişti
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Emine Erdoğan, Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen yetim çocuklarla buluştu
Emine Erdoğan, Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen yetim çocuklarla buluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın haberine yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın haberine yalanlama
Kara harekatı öncesi Hulusi Akar'dan müttefik ülkelere askerlerinizi YPG'den uzak tutun uyarısı
Kara harekatı öncesi Hulusi Akar'dan müttefik ülkelere askerlerinizi YPG'den uzak tutun uyarısı
Yeni Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı
Yeni Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı
Hasan Can Kaya bile bunu beklemiyordu! Konuşanlarda misyoner ve iç çamaşırı itirafları olay oldu!
Hasan Can Kaya bile bunu beklemiyordu! Konuşanlarda misyoner ve iç çamaşırı itirafları olay oldu!
Meral Akşener, Beşar Esad'la görüşmeye gidiyor! Erdoğan'ı 'Esad'la da barışır' diye eleştirmişti
Meral Akşener, Beşar Esad'la görüşmeye gidiyor! Erdoğan'ı 'Esad'la da barışır' diye eleştirmişti
İSKİ Melen'in kalbinde hizmet verecek
İSKİ Melen'in kalbinde hizmet verecek
Bursa'da uçak düştü! Termik santral yakınındaki kazadan acı haber geldi
Bursa'da uçak düştü! Termik santral yakınındaki kazadan acı haber geldi
Tek kurşun iki intihar korkunç olay! Neden istemiyorsun dedi öldürdü
Tek kurşun iki intihar korkunç olay! Neden istemiyorsun dedi öldürdü