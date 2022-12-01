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Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam

Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, küsurat oy oranına sahip olmasına rağmen akılamaz koltuk taleplerinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Davutoğlu'nun temsiliyetinin çok üstünde olan isteklerini tiye aldı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yakınlığıyla bilinen Karar'da altılı masadan akılalmaz isteklerde bulundu.

Altılı masa eğer iktidar olursa hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de milletvekili olmak istediğini vurgulayan Davutoğlu şaşkına çevirdi.

Davutoğlu hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de milletvekili olmayı talep ediyor

Karar'dan Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuşan Davutoğlu'nun demokratik temsile uymayan hakkaniyetsiz talepleri şöyle:

"Altılı masanın tüm liderlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu görev milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getireceği için onu da iç tüzük ile aşacağız."

Bakan Varank tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Davutoğlu'nun siyasi gücüyle ters orantıya sahip isteklerini tiye alarak, "Oradan milletvekilliğini ver, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı da olsun, yüzde 1 alan partiye hazine yardımını da ekle, yanına suyundan da koydun mu... tamam." ifadelerini kullandı.

Milleti temsil oranları küsurat

Halihazırda altılı masaya yakın anketlerde dahi yüzde 1 oy oranında gösterilen Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte küsurat oy oranına sahip partilerden gösteriliyor.

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