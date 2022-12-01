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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

Yoğunluk yüzde 90'a kadar çıktı

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yüzde 90'lara kadar yükselen yoğunluk saat 19.08 itibarıyla yoğunluk yüzde 87 oldu.

Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda trafik durma noktasında

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece yönünde yoğun trafik yaşanırken ters yönde yoğunluğun daha az olduğu görülüyor. Zeytinburnu ile Bakırköy arasında Avcılar yönünde trafik durma noktasına geldi.

Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu mevcut. TEM Otoyolu'nda ise Esenler ile Başakşehir arasında ve Metris kavşağından Mahmutbey kavşağına kadar yoğunluk gözleniyor.

TEM Hasdal kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken Mahmutbey kavşağından Esenyurt-Esenkent mevkisine kadar yoğunluk mevcut.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülürken D-100 bağlantı yollarında trafik yoğun seyrediyor.

Kocamustafapaşa mevkisinden Anadolu Yakası yönünde Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk gözleniyor.

Avcılar'dan başlayan trafik, TÜYAP'a kadar yoğun ilerliyor, ana yol ve yan yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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