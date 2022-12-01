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Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti

Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Hırvatistan, ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Belçika Dünya Kupası'na veda etti

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan,  Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

Lukaku net fırsatları harcadı

Hırvatistan'ın ilk yarıda kazandığı bir penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Belçika adına Lukaku karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı.

Belçika'nın tek golünü Batshuayi attı

Gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, ardından Fas'a 2-0 kaybetmişti. Hırvatlar karşısında skor üretemeyen Belçika'nın turnuvadaki tek golü ise Fenerbahçeli Batshuayi'den geldi.

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