ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonda görüştü. Austin, "Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine güçlü şekilde karşıyız" derken, Bakan Akar da 51. maddeyi hatırlattı.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün telefonda görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bugün yapılan yazılı açıklamada, Lloyd'un Akar'a, 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen saldırıda ve ardından Türkiye'nin güneyinde meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu ve ABD-Türkiye stratejik ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği kaydedildi:

"Austin ayrıca, DEAŞ'ı yenmek için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları da dahil olmak üzere, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu ve Bakanlığın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine güçlü karşıtlığını paylaştı."

Bakan Akar'dan da 51. madde hatırlatması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün yapılan açıklamada ise, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındığı kaydedilmişti.

Görüşmede Bakan Akar'ın, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını" bildirdi.-ği aktarılmıştı.

Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını dile getirmişti.

Almanya ve Fransa'dan da açıklama

Öte yandan bugün, Fransa ve Almanya'dan da Türkiye'nin olası kara harekatıyla alakalı yeni açıklamalar geldi.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı kaydedilen ilerlemeyi tehdit eden saldırılarından duyduğu derin endişeyi Ankara'ya iletti" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyini karadan işgal etmekten ve Irak'ın kuzeyine askeri saldırı düzenlemekten kaçınmaya" çağırdı.