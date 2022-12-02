MHP, BİM zincir marketleri 'hasım' ilan etti! Fiyat teröristi, ahlaksız, edepsiz hortumcu

MHP ile BİM marketler zinciri arasındaki kavga kızıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlardan sorumlu tuttuğu üç harfli marketlerin FETÖ bağlantılarının araştırılmasını istemişti. BİM CEO'su Galip Aykaç da Bahçeli'ye "Yalanlarına kimse inanmaz" diyerek çok sert bir cevap vermişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM marketleri 'hasım' yani düşman ilan etti...

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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, zincir marketlerin FETÖ’yle ilişkilerinin araştırılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert yanıt verdi. Aykaç, “FETÖ ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından BİM'i topa tuttu ve BİM'i MHP'nin 'hasmı' ilan etti. Yalçın, "Halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız" dedi. İşte SEmih Yalçın'ın Aykaç'a cevabı:

Ahlaksız, edepsiz hortumcu...

- BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.

Yıllardır halkın kanını emen asalaklar

- Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacaklar.

Artık amansız hasımız...

- Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız.

Fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı simsar...

- Fiyatlarla keyfî olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla FİYAT TERÖRÜ yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz.

O tecavüzcü elleri kıracağız

*Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.

Bize tuzak kurmaya çalışan...

- Kirli ellerini cebimizden çekmeyen, Kırk Haramiler misali her köşe başını tutan, FETÖ'vari çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimizi uyanık olmaya davet ediyoruz.