MetroPoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı oylarına ne oldu? HDP ziyareti sonrası tam ay sonra..
MetroPoll Araştırma'nın Kasım ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Metropoll Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı ve "Aylar sonra Cumhur İttifakı'nın oyları düşmeye başladı" dedi...
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in partilerinin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yükseldiği sözleri için, “Acaba Şen, bu anketi AK Parti’nin mitinginde mi yapıyor?” deyip, MetroPOLL Araştırma’nın son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
AK Parti 6 ay sonra oy kaybetti
İsmail Saymaz, “MetroPoll Araştırma’nın kasım ayındaki saha çalışması Mustafa Şen’i doğrulamıyor. Metropoll’e göre mayıs ayından beri yükselişte olan AK Parti altı ay, MHP ise beş ay sonra oy kaybı yaşadı” diye yazdı.
Ankette katılımcılara, bu pazar seçim olsa kime oy verecekleri soruldu. Yüzde 29.6’sı AK Parti’ye, yüzde 20’si CHP’ye, yüzde 10.3’ü HDP’ye, yüzde 9.1’i İyi Parti’ye, yüzde 6.7’si ise MHP’ye vereceğini söyledi. Yüzde 19.1’i kararsız/protesto oy/cevapsız olarak dağıldı. Yüzde 4.4 ise diğer partileri destekliyor.
Kararsızlar dağıtılınca AK Parti: Yüzde 36.5
Kararsız/protesto oy/cevapsızlar dağıtılınca ise AK Parti yüzde 36.5’e, CHP yüzde 24.7’ye, HDP yüzde 12.7’ye, İyi Parti yüzde 11.2’ye, MHP de yüzde 8.2’ye çıkıyor.