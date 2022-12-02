MetroPoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı oylarına ne oldu? HDP ziyareti sonrası tam ay sonra..

AK Parti 6 ay sonra oy kaybetti

İsmail Saymaz, “MetroPoll Araştırma’nın kasım ayındaki saha çalışması Mustafa Şen’i doğrulamıyor. Metropoll’e göre mayıs ayından beri yükselişte olan AK Parti altı ay, MHP ise beş ay sonra oy kaybı yaşadı” diye yazdı.