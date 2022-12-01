BIST 5.046
DOLAR 18,64
EURO 19,62
ALTIN 1.080,73
HABER /  DÜNYA

Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım

Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş ile ilgili liderlerden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Savaş sebebiyle Ukrayna'nın yanında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı cephe alan ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile görüşme sinyali verdi.

Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar verirse konuşmaya hazırım"

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

Macron'dan "Ukrayna'dan taviz vermelerini istemeyeceğiz" mesajı

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız
Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam
Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam
MGK'dan operasyon mesajı: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecek
MGK'dan operasyon mesajı: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına müsaade edilmeyecek
Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti
Hırvatistan son 16'ya kalırken, Belçika turnuvaya veda etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi
Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi
Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi
Cezayir'de çölde su arayan grup petrol buldu
Cezayir'de çölde su arayan grup petrol buldu
BİM'in sahibi kim FETÖ ilişkisi var mı? BİM CEO'su Galip Aykaç Devlet Bahçeli'ye ağzını fena bozdu
BİM'in sahibi kim FETÖ ilişkisi var mı? BİM CEO'su Galip Aykaç Devlet Bahçeli'ye ağzını fena bozdu
Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanını siyasi parti liderleri yönetecek
Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanını siyasi parti liderleri yönetecek