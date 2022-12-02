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Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü

Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü

BULGARİSTAN güvenlik güçlerince Edirne sınırına itilen kaçak göçmenlerden 1'i sınır hattında donarak hayatını kaybederken, donmak üzere olan 1 göçmen hastaneye kaldırıldı.

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Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yine bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlığın sınırda donduğu yürekleri sızlatan olay, Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü'nde yaşandı.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü bölgede, Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1'i donarak hayatını kaybetti. Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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