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13 ilde özelleştirme kararı verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

13 ilde özelleştirme kararı verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. (ADÜAŞ) tarafından 13 ilde bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) toplam 13 ilde bazı taşınmazları özelleştirecek.

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Kars, Kastamonu, Muş, Samsun, Tekirdağ ve Tokat'taki bazı taşınmazlar ADÜAŞ tarafından satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

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