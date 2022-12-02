BIST 4.992
DOLAR 18,64
EURO 19,62
ALTIN 1.079,34
HABER /  EKONOMİ

Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak

Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 3 kez peş peşe indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı motorine kallavi zam geliyor... İşte 2 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Abone ol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine geçen hafta 3 kez indirim gelmiş ve araç sahipleri sevinmişti. Ancak motorine bu gece o üç indirimi neredeyse geri alacak zam geliyor...

Motorine bu geçe 1 lira 16 kuruş zam 

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

Motorin bu gece 23 lirayı geride bırakacak

Zamla birlikte motorin Ankara'da 23.8, İstanbul'da 23.68, İzmir'de 23.88 liradan satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 20,57 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 22,46 TL, LPG litre fiyatı 10,54 TL...
Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 20,57 TL, motorin litre fiyatı 22,45 TL, LPG litre fiyatı 10,80 TL...

ANKARA
Benzin litre fiyatı 20,34 TL, motorin litre fiyatı 22,56 TL, LPG litre fiyatı 10.79 TL...

İZMİR
Benzin litre fiyatı 20,35 TL, motorin litre fiyatı 22,54 TL, LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MetroPoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı oylarına ne oldu? HDP ziyareti sonrası tam ay sonra..
Foto Galeri MetroPoll'den bomba anket! Cumhur İttifakı oylarına ne oldu? HDP ziyareti sonrası tam ay sonra.. Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!
Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!
MHP, BİM zincir marketleri 'hasım' ilan etti! Fiyat teröristi, ahlaksız, edepsiz hortumcu
MHP, BİM zincir marketleri 'hasım' ilan etti! Fiyat teröristi, ahlaksız, edepsiz hortumcu
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi açıklaması! Keyifli senaryolar dilerim
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi açıklaması! Keyifli senaryolar dilerim
Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü
Edirne sınırında Bulgaristan'ın geri ittiği kaçak göçmen donarak öldü
İstanbul'da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
İstanbul'da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi
Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi
Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım
Joe Biden: Putin savaşı bitirmek isterse görüşmeye hazırım
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u mağlup etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu!
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız
ABD, Almanya ve Fransa'dan Türkiye açıklaması: Güçlü şekilde karşıyız
Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam
Bakan Varank Davutoğlu'nu tiye aldı: Yanına suyundan koydun mu tamam