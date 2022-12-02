Motorine büyük zam geliyor! Üç indirimi geri alacak zam bu gece pompaya yansıyacak

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 3 kez peş peşe indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı motorine kallavi zam geliyor... İşte 2 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine geçen hafta 3 kez indirim gelmiş ve araç sahipleri sevinmişti. Ancak motorine bu gece o üç indirimi neredeyse geri alacak zam geliyor...

Motorine bu geçe 1 lira 16 kuruş zam

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

Motorin bu gece 23 lirayı geride bırakacak

Zamla birlikte motorin Ankara'da 23.8, İstanbul'da 23.68, İzmir'de 23.88 liradan satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 20,57 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 22,46 TL, LPG litre fiyatı 10,54 TL...

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 20,57 TL, motorin litre fiyatı 22,45 TL, LPG litre fiyatı 10,80 TL...

ANKARA

Benzin litre fiyatı 20,34 TL, motorin litre fiyatı 22,56 TL, LPG litre fiyatı 10.79 TL...

İZMİR

Benzin litre fiyatı 20,35 TL, motorin litre fiyatı 22,54 TL, LPG litre fiyatı 10,54 TL