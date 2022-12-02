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Anadolu Efes açıldı üst üste 4. galibiyet

Anadolu Efes açıldı üst üste 4. galibiyet

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Olympiacos'u 81-72 mağlup ederek EuroLeague'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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EuroLeague'de üst üste 4. galibiyetini alan Anadolu Efes, 11. maçında da 6. galibiyetine ulaştı. Olympiacos ise dış sahada 4'te 4 ile başladığı EuroLeague macerasında üst üste 2. deplasman yenilgisini alırken 11 maç sonunda da 7 galibiyette kaldı. 

Anadolu Efes'te Will Clyburn, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rodrigue Beaubois 19, Vasilije Micic 18 sayıyla oynadı. Olympiacos'ta Sasha Vezenkov, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Giannoulis Larentzakis, 13 sayıyla maçı tamamladı. 

Krunoslav Simon onurlandıran 3. isim oldu

Olympiacos maçında Anadolu Efes’in tarihe geçen oyuncusu Krunoslav Simon’un ikonik hale gelen 44 numaralı forması, gelenek hale gelen “Forma emekliliği” uygulaması kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini aldı.

Krunoslav Simon, Türk basketbolunun ve Anadolu Efes’in efsane başantrenörü Aydın Örs ve Petar Naumoski’nin ardından onurlandırılan üçüncü isim oldu. 44 numaralı forma, maçının devre arasında gerçekleştirilecek törenle asıldı. Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise Simon’a teşekkür plaketini takdim etti.

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