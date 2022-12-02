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Maltepe'de yolda yürüyen gence kurşun yağdı kız kardeşinin sevgilisi pusu kurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maltepe'de yolda yürüyen gence kurşun yağdı kız kardeşinin sevgilisi pusu kurdu

MALTEPE'de iş yerinden çıkan ve yolda yürüyen gence, kız kardeşinin sevgilisi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan Ömür D.'ye cadde üzerinde yürüdüğü esnada kendisini takip eden ve önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşinin sevgilisi Abdulkadir K. tarafından pusu kuruldu.

Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyi olan Ömür D.'ye bir otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ömür D. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. İçerisinden ateş açılan otomobil olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ömür D.'yi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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