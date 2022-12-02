Dembele transferinde flaş gelişme: Galatasaray mutlu sona yakın!

Galatasaray'ın, Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

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Listenin üst sıralarında yer alan Lyon'lu Moussa Dembele için yapılan son görüşmede prensipte anlaşma sağlandı.

Galatasaray, şimdi de Fransız kulübünün kapısını çalacak. Aslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi uygun bir rakam ödeyerek ara transferde almak istiyor.

Geçen sezon 27 gole direkt katkıda bulundu

4 sezondur Lyon forması giyen Dembele özellikle geçen sezon muhteşem bir performansa imza attı. 2021-2022 sezonunda Lyon'la 36 maça çıkan golcü futbolcu 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Dembele bu sezon ise 9 maçta 2 gol atmayı başardı.