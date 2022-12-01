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Cezayir'de çölde su arayan grup petrol buldu

Cezayir'de çölde su arayan grup petrol buldu

Cezayir'de çölde su arayan bir grup, kumdan petrol çıkmasına tepki gösterdi.

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Yer altı zenginliklerine sahip ülkeler arasında yer alan Cezayir'de, nereye kazma atsan petrol fışkırıyor..

Petrol buldular

Cezayir'de bir grup, çölün ortasında su ararken, petrol buldu.

Topraktan su yerine petrol fışkırması ise grubun tepkisine neden oldu.

Su çıkmadı diye üzüldüler

Grup, petrol buldukları için sevinmek yerine su bulamadıkları için üzüldü.

Petrolün fışkırdığı anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan grubun videosu, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Cezayir, zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasında yer alıyor

Öte yandan, Cezayir'de 12, 2 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi, 159,1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor.

Ülkenin elindeki enerji rezervlerinin mevcut değeri 3,4 trilyon dolar değerinde.

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