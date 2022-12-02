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Altılı masanın yeni yol haritası olay oldu Ahmet Hakan 'sorunların anası' dedi

Altılı masanın yeni yol haritası olay oldu Ahmet Hakan 'sorunların anası' dedi

Altılı masanın seçilen cumhurbaşkanının siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek Türkiye’yi yönetme planı tartışılıyor. Yol haritasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Basitleştirilmesi, sadeleştirilmesi, anlaşılır hale getirilmesi, netleşmesi, kolaylaştırılması neredeyse imkânsız gibi." dedi.

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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun  açıkladığı 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde yönetimde izleyecekleri yol haritası kafaları karıştırdı.

"Başkanın özelliği eşgüdümü sağlamak olacak"

Buna göre altılı masanın adayı Türkiye’yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile “istişare ile” yöneteceği taahhüdünde bulunacak. 

Seçilecek cumhurbaşkanı, parti genel başkanlarıyla görüşerek, bakanları onlardan bilgilerle belirleyecek. Altılı Masa’daki genel başkanlardan bir “Eşgüdüm Kurulu” oluşturulacak. Başkanın özelliği eşgüdümü sağlamak olacak. Seçimde oylar cumhurbaşkanı adayına istenmeyecek. Oylar, Altılı Masa’nın oluşturduğu güç birliğine istenecek.

"Fazlasıyla karışık kuruşuk"

Altılı masanın önerdiği yol haritasını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Altılı masanın bu çalışmasını seçmenin kafasını karıştırmakla eleştiren Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de seçmen... Basit olsun ister. Sade olsun ister. Anlaşılır olsun ister. Net olsun ister. Kolay olsun ister.

Oysa Altılı Masa’nın öngördüğü her şey... Fazlasıyla karışık kuruşuk. O kadar ki...

Basitleştirilmesi, sadeleştirilmesi, anlaşılır hale getirilmesi, netleşmesi, kolaylaştırılması neredeyse imkânsız gibi.

Hepimiz biliyoruz, Altılı Masa’nın çok sorunu var. Ama bu karışıklık kuruşukluk... En büyük sorunu. Yani sorunlarının anası."

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