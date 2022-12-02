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Ekmeğe bir zam daha! Bakın 210 gramlık ekmek kaç para oldu?

Ekmeğe bir zam daha! Bakın 210 gramlık ekmek kaç para oldu?

Birçok ilde yapılan ekmek zamlarının ardından İzmir’den de zam haberi geldi. 4 TL olan 210 gram ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.

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İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 210 gramı 4 TL'den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. İzmir’de ekmek fiyatları yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

En son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

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