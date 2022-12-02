Ukrayna aylar sonra itiraf etti ilk resmi tahmin

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu yana 10 ila 13 bin arasında Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.

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Rusya, öldürülen kendi askeri personelinin sayısı konusunda rakam vermekten kaçınıyor. Moskova bu sayıyı binlerle ifade ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı 25 bin Rus'un öldüğü tahmininde bulunuyor.

Ancak her iki tarafın da kayıp sayısını en aza indirdiği sanılıyor.

"Kayıp sayısıyla ilgili konuşmaya açığız" diyen Podolyak, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin resmi verileri "doğru zaman geldiğinde" kamuoyu ile paylaşacağını aktardı.

Kiev'in açıkladığı rakam, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 9 bin askeri personelin öldürüldüğünü dile getirdiği ağustos ayından bu yana can kayıplarına ilişkin ilk resmi tahmin.

Zelenskiy, iki ay önce, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Lugansk bölgesini ele geçirmeye çalıştığı sırada "günde 60 ila 100 Ukrayna askerinin çatışmalarda öldüğü" yaklaşık 500 askerin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ukrayna'nın cephedeki konumu, ordunun kapsamlı kazanımlar elde etmesi ve kasım ayında stratejik öneme sahip güneydeki Herson şehrinin kontrolünü yeniden kazanmasıyla daha da güçlendi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, çatışmaların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 5 bin 937 Rus askerinin öldürüldüğünü söylemişti.

Bu rakam, Batılı analistlerin paylaştığı veri ve tahminlerin oldukça altında.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ise kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Rus kayıplarının Ukrayna tarafındaki kayıplara eşit olduğunu belirtmiş ve ölü ya da yaralı Rus askeri sayısını 10 bin olarak vermişti.