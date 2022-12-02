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Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz yorumu olay oldu: "Alev alev yanıyorum, benim ateşimle ısınıyoruz"

Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz yorumu olay oldu: "Alev alev yanıyorum, benim ateşimle ısınıyoruz"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanında açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de doğal gaz yorumuyla dikkat çekti. Evinde neden doğal gaz yakmadığını anlatan Sarıoğlu, "Yakmıyorum çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu son günlerde kalça dansıyla adından söz ettiriyor. Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Sarıoğlu son yayınında yine hayranlarının dikkatini çekti. Artan doğal gaz faturalarına dair kendince önlem alan spiker güldüren bir yorum yaptı.

Doğal gaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet... Biz arkadaşlar doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğal gaz yakmıyoruz. Neden çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" dedi. Sarıoğlu, sözlerinin devamında da Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını söyledi.

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