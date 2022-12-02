BIST 4.992
DOLAR 18,64
EURO 19,62
ALTIN 1.079,34
HABER /  GÜNCEL

Öğrencisine kağıt uçak yapıp yedirmişti! Yargıtay'dan emsal karar çıktı

Öğrencisine kağıt uçak yapıp yedirmişti! Yargıtay'dan emsal karar çıktı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını, "kötü muamele" suçu bakımından değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle bozdu.

Abone ol

Dairenin kararına göre, 2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz yorumu olay oldu: "Alev alev yanıyorum, benim ateşimle ısınıyoruz"
Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz yorumu olay oldu: "Alev alev yanıyorum, benim ateşimle ısınıyoruz"
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı 21.9 milyar dolara yükseldi
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı 21.9 milyar dolara yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alacak başvuru detayları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alacak başvuru detayları belli oldu
Bakan duyurdu çalışmalar başladı! İşverene kredi paketi müjdesi
Bakan duyurdu çalışmalar başladı! İşverene kredi paketi müjdesi
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Facianın eşiğinden dönüldü
Samsun Limanı'nda patlama oldu! Facianın eşiğinden dönüldü
Doğalgazda Aralık tarifesi belli oldu BOTAŞ tabloyu yayınladı
Doğalgazda Aralık tarifesi belli oldu BOTAŞ tabloyu yayınladı
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un hastanede kalbi durdu: O ilacı veren doktor FETÖ’cü çıktı
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un hastanede kalbi durdu: O ilacı veren doktor FETÖ’cü çıktı
Ankara'da fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı
Ankara'da fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı
Ekmeğe bir zam daha! Bakın 210 gramlık ekmek kaç para oldu?
Ekmeğe bir zam daha! Bakın 210 gramlık ekmek kaç para oldu?
Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! 35 ayrı suç kaldı çıktı
Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! 35 ayrı suç kaldı çıktı
Altılı masanın yeni yol haritası olay oldu Ahmet Hakan 'sorunların anası' dedi
Altılı masanın yeni yol haritası olay oldu Ahmet Hakan 'sorunların anası' dedi
Bakan Kurum'dan beklenen açıklama: 2 yıla teslim edilecek
Bakan Kurum'dan beklenen açıklama: 2 yıla teslim edilecek