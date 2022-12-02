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İş arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı nedeni şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş arkadaşını uykusunda defalarca bıçakladı nedeni şaşkına çevirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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Olay Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.

Arkadaşını öldürüp ihbarda bulundu

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Eşi ile boşanma aşamasındaymış

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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