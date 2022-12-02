Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Demirtaş'a 'bakanlık' teklif etti! 'Parayı sen yönet'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Hilton Oteli'nde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la buluştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Demirtaş'a 'para yönetimini sen yap' teklifinde bulundu... Gündeme bomba gibi düşen iddiayı Özgür Demirtaş bir mesajla doğruladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yapacağı vizyon sunumu öncesinde İstanbul'a karargah kurdu. Dün gece kaldığı Harbiye'deki Hilton Oteli'nde ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la buluştu ve saatler süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Demirtaş'a 'para yönetimini devretme’ teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Özgür Demirtaş doğruladı

Profesör Özgür Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile yemek yemesi gündeme bomba gibi düştü. Haberi yazan gazeteci Canan Kaya'ya Özgür Demirtaş attığı bir mesajla buluşmayı doğrulamış oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin “Kalkınma Planı”nı açıklayacağı “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. “Kalkınma Planı”nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde sağ kolu olan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo de yer alacak.

Dünyada makalelerinden en fazla alıntı yapılan iktisatçı olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibine katılmıştı.

Özgür Demirtaş da kadroya girdi

Daron Acemoğlu, 3 Aralık'taki toplantıya video konferans yoluyla katılacak ve bir konuşma yapacak. Acemoğlu'nun CHP'nin kadrosuna katılmasını dün çok sevinçli bir şekilde karşılayan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da CHP liderinin kadrosuna dahil oldu.

Özgür Demirtaş'la baş başa yemek...

Canan Kaya'nın haberine göre, Cumartesi günkü program için İstanbul’a günler öncesinden gelen Kılıçdaroğlu, dün akşam Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye’deki Hilton Oteli’nde baş başa yemek yedi. Saatler süren görüşmede ekonomi, seçim stratejileri ve adaylık tartışmaları gibi önemli başlıklar ele alındı.

Özgür Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunu görünce coşmuştu...

Para yönetimini devretmeyi teklif etti

Canan Kaya'nın edindiği bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demirtaş’a ‘para yönetimini devretme’ teklifinde bulunarak, Türkiye’ye yatırım çekme konusunda destek istedi. Görüşmelerin bu kapsamda devam edeceği belirtiliyor.