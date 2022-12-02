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Daron Acemoğlu aslen Ermeni mi eşi Asuman Özdağlar kimdir? Babası Özal'ın bakanıydı

Daron Acemoğlu aslen Ermeni mi eşi Asuman Özdağlar kimdir? Babası Özal'ın bakanıydı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibi listesine koyduğu Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve eşi kimdir? Daron Acemoğlu İstanbul'daki Galatasaray lisesinden mezun oldu, şu anda ABD'nin en ünlü üniversitesi MIT'de öğretim üyesi. Daron Acemoğlu gibi eşi Asuman Özdağlar da çok başarılı bir isim. Asuman Özdağlar MIT'nin Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü başkanlığına getirilmişti.

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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı 'Kalkınma Planı'nı hazırlayan kadronun içinde dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu da bulunuyor. Prof. Özgür Demirtaş'ın övgüler dizdiği Daron Acemoğlu haliyle merak konusu oldu. Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile eşi Asuman Özdağlar'ın özgeçmişleri de bu övgüleri teyit ediyor.

Daron Acemoğlu kimdir Ermeni mi?

Daron Acemoğlu'nun tam adı Kamer Daron Acemoğlu'dur. 3 Eylül 1967 yılında İstanbul'da doğan Daron Acemoğlu 55 yaşında. Babasının ismi Kevork Acemoğlu annesinin ismi ise İrma Acemoğlu'dur. Aslen Ermeni kökenli olan Daron Acemoğlu ilköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladı. Galatasaray lisesi mezunu olan Daron Acemoğlu dünyanın en iyi 10 ekonomisti arasında gösteriliyor. 

MIT'de iktisat profesörü

Kamer Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere’nin York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İktisat alanında profesör olan Daron Acemoğlu, 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanı alan Daron Acemoğlu hala MIT bünyesinde bulunuyor. 

Dünyanın en çok alıntı yapılan ismi

Daron Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışıyor.  2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer alıyor. 

Daron Acemoğlu'nun eşi Asuman Özdağlar kimdir?

16 Aralık 1974 yılında doğan Asuman Özdağlar, eşi Daron Acemoğlu kadar hatta ondan daha başarılı bir isim. 47 yaşında olan Asuman Özdağlar, Turgut Özal'ın ilk kabinesinde yer alan devlet bakanı İsmail Özdağlar'ın kızıdır. Asuman Özdağlar ile eşi Daron Acemoğlu'nun 2 erkek çocukları bulunuyor. 

MIT'de bölüm başkanı

Daron Acemoğlu gibi eşi Asuman Özdağlar da ABD'nin en başarılı üniversitesi MIT'te çalışıyor. Asuman Özdağlar, 2012'de profesör olduğu MIT'de 2017 yılında Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanlığı'na atandı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezunu olan Asuman Özdağlar, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla tanınıyor. 

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