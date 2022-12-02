Düzce'de deprem oldu! AFAD korkutan depremin şiddetini açıkladı

DÜZCE'NİN Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken kent bir kez daha sallandı. AFAD, merkezde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

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Düzce'de 13.03'te deprem oldu. Depremin ayrıntılarını AFAD paylaştı. Kandilli Rasathanesinden paylaşılan veriye göre ise deprem 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte detaylar...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre 13.03'te Düzce kent merkezinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.7 olarak aktarıldı, derinliği ise 7.05 km olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak aktarıldı.