Zeki Bahçe'ye 'işe yaramıyor mu' dediği Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek yanıtı

CHP'nin ekonomist listesi gündeme oturdu. Sosyal medyada gazeteci Zeki Bahçe bu liste üzerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a saldırdı. Özgür Demirtaş da İngiliz vatandaşı bakan yanıtıyla işi bitirdi.

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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı 'Kalkınma Planı'nı hazırlayan kadronun içinde dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu da bulunuyor.

CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi çalışmasında yer alan ekonomistler tartışma konusu oldu. Listede Prof. Dr. Daron Acemoğlu Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Jeremy Rifkin yer alıyordu. İktidara yakın olan yazar Zeki Bahçe bu liste üzerinden Prof. Özgür Demirtaş'ı vurdu ve şunları yazdı:

Özgür Demirtaş işe yaramıyor mu?

-Hani bu sol cenahta o kadar okumuş, o kadar kültürlü her şeyi bilen o kadar çok adam vardı. Ne oldu? Ula içinizde bir tane ekonomi bilen çıkmadı mı ki ABD'den ithal adam aldınız. Balon gibi şişirdiğiniz Özgür Demirtaş'ta mı işe yaramıyor?

Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşıydı

Özgür Demirtaş kendisine taş atan Zeki Bahçe'ye AK Parti iktidarında bakanlık yapan Mehmet Şimşek üzerinden yanıt verdi. Demirtaş şunu yazdı:

-Zeki bey daha Türkçe yazmayı bilmiyorsunuz. Nasıl gazeteci oldunuz? Gazeteci değil, siyasi partin holiganısınız Kimse için bu şekilde konuşma hakkınız yok. Aptal değilsiniz biliyorsunuzdur: Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşıydı. Hadi konuşun Hodri Meydan:

Özgür Demirtaş - Kılıçdaroğlu yemeği

Zeki Bahçe bu hatırlatmaya yanıt vermeyerek, Özgür Demirtaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yediği yemeği gündeme getirdi.

-Gördün mü @ProfDemirtas Kılıçdaroğlu, Özgür Demirtaş varken niye dışarıdan ekonomist ithal ediyor dedik, hemen seni yemeğe davet etmiş.

Demirtaş'ın buna yanıtı ise şöyle oldu:

-Zeki bey siz benim dünkü soruma yanıt vermediniz? Danışmana yabancı diye ayağa kalkıyorsunuz (ki sadece danışman yönetici değil) ama ben size Mehmet Şimşek İngiltere Vatandaşıydı dediğim zaman (ki onun da önemi yok önemli olan liyakatı) YANIT veremiyorsunuz.