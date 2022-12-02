İki sevgili tek kurşunla intihar etti! Acılı anne anlattı: Bana odadan çık dediler kafalarına sıktılar

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.