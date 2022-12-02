İki sevgili tek kurşunla intihar etti! Acılı anne anlattı: Bana odadan çık dediler kafalarına sıktılar
İSTANBUL Beylikdüzü'nde sosyal medya fenomeni Duygu Unutmaz ile sevgilisi Yusuf Tekin tek kurşunla intihar etti. Sır olayla ilgili Yusuf Tekin'in acılı annesi intihar anını anlattı...
Korkunç olay dün İstanbul Beyikdüzü'nde meydana geldi. Duygu Unutmaz ve Yusuf Tekin tek kurşunla intihar etti. Yusuf Tekin'in acılı annesi, intihar anında neler yaşandığını anlattı. Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen genç kızın arkadaşları sosyal medyada isyan ederken, intiharın nedeni tam olarak açıklanmadı.
Kafa kafaya verip tek kurşunla intihar...
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir daireden gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adreste 2 cesetle karşılaştı. İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz ile kafa kafaya verdikten sonra intihar etti.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Çorba götürmek için çıktım, içeri almadılar
Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde Tekin'in çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve aranmasının bulunduğu öğrenildi. Gece saatlerinde evine gelip polise teslim olacağını söyledikten sonra kız arkadaşı yanına geldi.