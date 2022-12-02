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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın Putin ile görüşmek için Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı.

Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını belirten Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rusya’nın “yeni topraklarını” hala tanımadığını ve bunun karşılıklı tartışma zemini bulmayı zorlaştırdığını kaydeden Peskov, Putin’in ülkesinin çıkarları için her zaman müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

Peskov, Putin’in Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” öncesinde bile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyleyerek bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki rejim lideri Beşşar Esed’in görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.

Peskov, Putin’in böyle bir teması memnuniyetle karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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