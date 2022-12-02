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Galatasaray'da Icardi sakatlandı! Açıklama geldi

Galatasaray'da Icardi sakatlandı! Açıklama geldi

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş derbisi ve Başakşehir maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi antremanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakmıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği açıklandı. İşte detaylar...

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 Galatasaray antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin çekilen MR sonucunda, sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

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