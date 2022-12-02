Bir grup öğrencinin silahla şakası gerçek oldu! Arkadaşını öldürdü

İstanbul Esenler'de, bir grup arkadaş şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Silahtan çıkan mermi kalbine isabet eden 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul'un Esenler ilçesinde, iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca bilinmeyen nedenle patladı.
Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17) hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
8 arkadaş gözaltına alındı
Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 arkadaş gözaltına alındı. Zanlıların çocuk şubesindeki sorguları sürüyor.